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Утверждено положение об управлении президента по мониторингу и анализу социальных процессов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом утвердил положение об Управлении президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.

Указ от 5 августа размещен на официальном портале правовой информации и вступил в силу со дня подписания.

В соответствии с утвержденным положением, управление является самостоятельным подразделением администрации президента.

Его основными задачами являются: участие в пределах своей компетенции в информационно-аналитическом и организационном обеспечении реализации президентом его конституционных полномочий по определению основных направлений внутренней политики государства; осуществление мониторинга и анализа социальных процессов в Российской Федерации; организация и обеспечение взаимодействия главы государства с представителями экспертного сообщества; подготовка в пределах своей компетенции, обобщение и представление президенту страны и руководителю президентской администрации материалов, касающихся общественно-политической ситуации в стране и прогноза развития общественно-политических процессов и другие.

Основными функциями управления являются: участие в сборе и обобщении информации о тенденциях развития общественно-политической ситуации, в том числе социальных процессов, в России и ее субъектах, о предстоящих важнейших событиях в жизни страны, о ходе избирательных кампаний, о национальных и конфессиональных отношениях, о деятельности политических партий, общественных объединений и иных структур гражданского общества, об их отношении к основным проблемам внутренней политики государства, а также о позиции по данным проблемам центральных и региональных средств массовой информации в целях подготовки докладов президенту и руководителю администрации президента.

Управление будет принимать участие в анализе и прогнозировании развития общественно-политической ситуации, в том числе социальных процессов, в России и ее субъектах; будет проводить на основе полученной информации консультации с Советом Федерации, Госдумой, органами государственной власти субъектов Федерации, органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными объединениями и иными структурами гражданского общества; осуществлять подготовку соответствующих информационно-аналитических материалов для главы государства и руководителя его администрации.

Согласно документу, на управление возложено изучение в пределах своей компетенции общественного мнения о деятельности президента и правительства, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти регионов, подготовка соответствующих обзоров, докладов и иных материалов для главы государства и руководителя его администрации.

В утвержденном положении содержится перечень и других функций управления.

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