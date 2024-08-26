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Путин определил функции управления президента по госполитике в гуманитарной сфере

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Новое управление президента по госполитике в гуманитарной сфере будет заниматься в том числе вопросами государственной культурной политики и госполитики в области исторического просвещения.

Об этом говорится в положении об этом управлении, которое своим указом утвердил президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Управление будет, в частности, готовить предложения президенту по вопросам международного культурно-гуманитарного сотрудничества, займется анализом общественных процессов в России и мире, связанных с культурной политикой и историческим просвещением.

Среди основных функций управления подготовка предложений президенту по вопросам реализации культурных, образовательных и просветительских программ, направленных на сохранение и развитие российских духовно-нравственных ценностей, а также по вопросам развития креативных индустрий.

Управление будет обеспечивать взаимодействие администрации президента с органами власти, академиями наук, образовательными и научными организациями по вопросам создания учебников и учебно-методических пособий по гуманитарным наукам, будет формулировать предложения по вопросам подготовки кадров в области культуры и исторического просвещения.

Общее руководство деятельностью управления осуществляет помощник президента, а непосредственное руководство - начальник управления президента.

Владимир Путин
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