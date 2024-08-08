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Президент РФ подписал закон об участии РАН в экспертизе учебников

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об участии Российской академии наук (РАН) в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними пособий.

Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Авторами закона стала группа сенаторов, в том числе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Документ включил экспертизу учебников и разработанных в комплекте с ними пособий в число основных задач РАН.

В пояснительной записке отмечается, что учебники являются важнейшим элементом образовательного процесса.

"Сегодня, когда каждые пять лет происходит удвоение научного знания, контроль за содержанием учебной литературы, а именно, насколько оно соответствует современным научным представлениям, становится особенно актуальным. Не менее важной задачей научной экспертизы является поиск и исправление ошибок и опечаток, допущенных авторами учебников", - говорится в документе.

Работа "над ошибками" всегда была обязательным и важнейшим элементом экспертизы, указывается в пояснительной записке.

Владимир Путин РАН Российская академия наук
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