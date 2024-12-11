Поправки о председательстве президента России в попечительском совете РАН прошли I чтение

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект, предусматривающий председательство президента России в попечительском совете Российской академии наук и возможность главы государства принимать решения о его составе, принят в первом чтении.

Президентский законопроект № 775386-8 закрепляет роль попечительского совета РАН в системе органов управления Академии с определением задач и функций такого совета.

Проект закона предусматривает, в частности, возможность попечительского совета РАН рассматривать вопросы, касающиеся продвижения важнейших научных достижений и использования результатов стратегически значимых научных исследований.

Кроме того, к ведению попечительского совета РАН будут отнесены организационные вопросы, связанные с деятельностью академии - это согласование создания, реорганизации и ликвидации региональных отделений РАН, определения предельного количества членов академии, возможных мер господдержки РАН и иные вопросы, говорится в законопроекте.

Согласно проекту закона, в состав попечительского совета будут входить не более 20 членов, в том числе президент РАН, являющийся членом попечительского совета академии по должности.

Проектом закона предусматривается возможность совмещения членства в попечительском совете РАН с замещением государственной должности или должности гражданской госслужбы. Освобождение лиц от указанных замещаемых должностей не прекращает их членство в попечительском совете академии.

Членство в попечительском совете будет осуществляться на безвозмездной основе, а попечительский совет будет действовать на основе принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности, говорится в проекте закона.