В Липецке и Липецком округе остановлено движение пассажирского транспорта

Предприятиям и организациям надлежит не привлекать сотрудников к работе до отмены красного уровня опасности

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Движение пассажирского транспорта остановлено в Липецке и Липецком МО, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"В городе Липецке и Липецком МО в настоящий момент остановлено движение пассажирского транспорта. Движение будет восстановлено после отмены красного уровня опасности", - говорится в сообщении.

Губернатор заявил, что предприятиям и организациям надлежит не привлекать сотрудников к работе до отмены красного уровня без экстренной необходимости.