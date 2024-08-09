Режим ЧС введен в Липецком муниципальном округе после детонации взрывоопасных объектов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Режим ЧС введен в Липецком муниципальном округе для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов вводится режим ЧС на территории Липецкого муниципального округа", - говорится в сообщении.

Артамонов принял решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. Готовятся пункты временного размещения и транспорт.

Позднее губернатор сообщил, что в зону эвакуации попадают 416 домовладений. Развернуты пункты временного пребывания в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни. Во все населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей.