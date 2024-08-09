В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры в Липецке

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры.

"В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

В настоящее время специалисты приступили к восстановительным работам.

Ранее губернатор сообщил о массированной атаке БПЛА на регион.