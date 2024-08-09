Красный уровень опасности отменен в Липецке и Липецком округе

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отменил красный уровень опасности в Липецке и Липецком МО.

"Отмена красного уровня угрозы для г. Липецка и Липецкого МО. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. В ближайшее время будет восстановлена работа общественного транспорта в городе Липецке и Липецком МО. Перекрытия с дорог постепенно снимаются", - сообщил Артамонов.

Ранее сообщалось о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в результате падения беспилотника, возгорании на военном аэродроме.