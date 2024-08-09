Возгорание произошло на военном аэродроме в Липецкой области

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - На военном аэродроме произошло возгорание, сообщило главное управление МЧС по Липецкой области.

"Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в результате атаки беспилотника. Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов был введен режим ЧС на территории Липецкого муниципального округа.