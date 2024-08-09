За ночь средства ПВО сбили четыре ракеты и четыре БПЛА над Курской областью
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об уничтожении четырех украинских ракет и четырех беспилотников над регионом.
"Ночью четыре украинские ракеты и четыре БПЛА самолетного типа были уничтожены в небе Курской области", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
В четверг вечером Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников самолетного типа в небе над Курской областью.