За ночь средства ПВО сбили четыре ракеты и четыре БПЛА над Курской областью

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об уничтожении четырех украинских ракет и четырех беспилотников над регионом.

"Ночью четыре украинские ракеты и четыре БПЛА самолетного типа были уничтожены в небе Курской области", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В четверг вечером Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников самолетного типа в небе над Курской областью.