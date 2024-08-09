За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 75 БПЛА над регионами России

Семь безэкипажных катеров уничтожены в акватории Черного моря

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Средствами ПВО перехвачено и уничтожено 75 украинских БПЛА в регионах России, из них 26 над Белгородской и 19 над Липецкой областями, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 75 БПЛА самолетного типа: 26 - над Белгородской, 19 - над Липецкой, семь - над Курской, пять - над Брянской, четыре - над Воронежской, один - над Орловской областями, пять - над Республикой Крым, восемь - над акваторией Черного моря", - отметили в министерстве.

"Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", - говорится в сообщении.