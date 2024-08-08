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Минобороны РФ заявило о двух сбитых дронах ВСУ над Курской областью

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российские военные около 20:25 и 20:55 по Москве уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Курской областью, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - сказано в сообщении.

Ранее в Минздраве сообщили, что в результате обстрелов в Курской области с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, в том числе девять детей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область
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