Минобороны РФ заявило о двух сбитых дронах ВСУ над Курской областью

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российские военные около 20:25 и 20:55 по Москве уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Курской областью, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - сказано в сообщении.

Ранее в Минздраве сообщили, что в результате обстрелов в Курской области с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, в том числе девять детей.