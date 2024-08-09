Президент подписал закон о механизме сохранения банкротами ипотечного жилья

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Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает судам оставлять банкротам единственное ипотечное жилье, если погасить долг или платить по кредиту смогут третьи лица, например поручитель, родственник, либо сам банкрот после завершения всех процедур по делу о его несостоятельности.

Закон № 298-ФЗ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения в закон о несостоятельности расширяют для граждан-должников гарантии на сохранение единственного жилья (имущественный иммунитет). До сих пор этот иммунитет не распространялся на заложенное по ипотеке жилье. Кроме того, действующие правила запрещали выборочно гасить долги банкрота, потому для спасения жилья от взыскания необходимо было погасить все включенные в реестр требования.

Опубликованный же закон разрешает третьим лицам с согласия гражданина-банкрота погасить только его долг по ипотеке за единственное жилье. Исключение сделано для ситуаций, когда иного имущества банкрота недостаточно для погашения долгов первой и второй очереди (долги за причинение вреда жизни или здоровью, по зарплате). В таком случае третьему лицу придется внести на спецсчет должника деньги для оплаты по ним, но не более 10% от стоимости ипотечного жилья.

Предоставленные деньги будут считаться беспроцентным займом, потребовать вернуть который можно будет не ранее чем через три года после завершения процедуры банкротства

Также документ наделяет суд правом утверждать отдельное мировое соглашение по поводу единственного жилья банкрота, которое находится в ипотеке. Согласие иных кредиторов на это не требуется. После утверждения мирового соглашения ипотечный долг будут погашать третьи лица либо сам должник "за счет его доходов, на которые не может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве", или доходов, которые могут быть им получены после завершения процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина.

Требования банка-залогодержателя будут исключаться из реестра требований к банкроту. В случае нарушения условий мирового соглашения банк сможет восстановить свои требования в реестре, если к этому моменту дело о банкротстве не будет завершено, либо обратить взыскание на заложенную недвижимость, если процедуры уже будут окончены.

Закон вступит в силу через 30 дней после опубликования. Его положения будут распространяться как на новые дела о банкротстве граждан, так и те, которые были инициированы ранее, если единственная ипотечная жилая недвижимость должника еще не продана.