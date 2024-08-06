Россиянам-банкротам сохранят остаток средств после погашения ипотеки почти полностью

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает закрепить в законе о банкротстве правило, по которому гражданам-банкротам будет передаваться остаток средств после продажи единственного жилья, заложенного в ипотеку для расчета с залоговым кредитором, оплаты обязательных расходов по делу и частичного погашения задолженности перед кредиторами первой и второй очереди, если они имеются.

Это устанавливает опубликованный законопроект, частично вытекающий из сложившегося в судебной практике подхода. Отличие инициативы ведомства от нее в том, что документ предусматривает направление 10% от суммы, оставшейся после погашения трат на продажу объекта, на частичное покрытие долгов банкрота за причиненный им вред жизни или здоровью, а также по зарплате и авторским вознаграждениям (кредиторы первой и второй очередей). Оставшиеся 90% выручки будут направляться на погашение требований залогового кредитора, включая задолженность по неустойкам и иным финансовым санкциям.

Остаток средств после перечисленных расчетов будет исключаться судом из конкурсной массы, указано в проекте. Но если он покажется суду слишком большим, то он будет вправе уменьшить его до размера, "позволяющего удовлетворить потребности гражданина и членов его семьи в жилом помещении".

Кроме того, проект позволяет суду сократить сохраняемую за банкротом сумму, если тот при формировании задолженности действовал недобросовестно.

Такое исключение предусматривал и Конституционный суд России, во исполнение постановления которого был подготовлен законопроект Минэкономразвития. В июне 2024 года КС признал ряд норм законодательства несоответствующими Конституции, поскольку они не обеспечивают определенность условий распространения исполнительского иммунитета на оставшиеся от продажи ипотечного жилья банкротов средства.

КС поручил правительству скорректировать законодательство в этой части. При этом он указал, что до корректировки законодательства суды могут сохранять за должниками деньги от продажи единственного жилья, заложенного в ипотеку, оставшиеся после расчета с залогодержателем и погашения обязательных расходов по делу.