Несколько белгородских сел остались без света из-за атаки дрона

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области дроны атаковали три населенных пункта, обошлось без пострадавших, но оборвана линия электропередачи, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском округе повреждена линия электропередачи: временно отсутствует электроснабжение в селах Ржевка, Нехотеевка, Архангельское и частично - в городе Шебекино и в селе Новая Таволжанка", - написал он.

Также в селе Нежеголь Шебекинского городского округа частный дом дважды атакован БПЛА - повреждены остекление и фасад.

"В хуторе Климовое Борисовского района два дрона ударили по частному дому. Начавшийся пожар был оперативно потушен собственником с помощью выданного ранее администрацией огнетушителя. В доме повреждена крыша", - уточнил Гладков.

В селе Старый Хутор Валуйского городского округа с беспилотника сброшено взрывное устройство. По данным губернатора, в результате взрыва повреждены два автомобиля и фасад частного дома.