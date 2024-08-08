Один человек пострадал в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино и село Байцуры Борисовского района подверглись атаке со стороны ВСУ, есть пострадавший.

"В городе Шебекино в результате последнего обстрела ранен один мирный житель. Мужчине с ушибами оказана амбулаторная помощь, госпитализация не потребовалась. В селе Байцуры Борисовского района в результате нескольких атак дронов-камикадзе в двух домовладениях выбиты окна и повреждена внутренняя отделка...", - написал Гладков в своем телеграм-канале вечером в четверг.

Он добавил, что в результате двух обстрелов различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях.