В Белгородской области дроны ВСУ ударили по многоквартирному дому

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке четырех украинских дронов на дом в Шебекино.

"Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

Гладков сообщил, что, по данным медицины катастроф, никто за медицинской помощью не обращался.

В нескольких квартирах произошел пожар, информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.