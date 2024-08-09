Росстат сообщил о замедлении роста ВВП во II квартале до 4%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российский ВВП во II квартале 2024 года увеличился на 4% по сравнению со II кварталом 2023 года после роста на 5,4% в I квартале. Такую предварительную оценку опубликовал в пятницу Росстат.

Данные Росстата совпали с расчетами Минэкономразвития (также 4%) и оказались несколько ниже оценки ЦБ (4,4%).

"Индекс физического объема ВВП во II квартале 2024 года относительно соответствующего периода 2023 года, по предварительной оценке, составил 104,0%. При расчете использованы индикаторы отраслевой статистики. На рост ВВП в наибольшей степени повлияли: оптовый товарооборот (+8,3%), розничный товарооборот (+7,3%), пассажирооборот (+7,3%), обрабатывающие производства (+7,3%), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (+4,7%), строительство (+4,1%), обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (+2,3%)", - говорится в комментарии Росстата.

Росстат пока не дал свою оценку динамики ВВП в целом за I полугодие 2024 года. Минэкономразвития ранее оценивало рост ВВП за I полугодие 2024 года в 4,7%.

Более подробные данные о ВВП России за II квартал Росстат представит 13 сентября.

Директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов, комментируя данные Росстата, отметил, что "экономика продолжает расти высокими темпами, в том числе за счет устойчивой динамики в обрабатывающей промышленности - растут отрасли, ориентированные на развитие экономики предложения: машиностроительный комплекс (+17,9%), фармацевтика (+7,4%), пищевая промышленность (+6,1%), деревообработка (+6,5%) и другие".

"По оперативным данным видим сохранение высокой инвестиционной активности во втором квартале, что является заделом как для дальнейшего наращивания предложения в приоритетных отраслях, так и роста экономики в целом. Текущие тренды учтем в прогнозе социально-экономического развития", - сообщил Денисов.

Банк России 26 июля повысил прогноз роста ВВП в 2024 году до 3,5-4% с 2,5-3,5% в апрельской версии. ЦБ при этом понизил прогноз роста экономики в 2025 году до 0,5-1,5% с 1-2%, в 2026 году - до 1-2% с 1,5-2,5%. В 2027 году ЦБ ожидает роста в интервале 1,5-2,5%.

Ожидания Минэкономразвития по динамике ВВП, согласно апрельской версии макропрогноза, которую планируется пересмотреть к концу августа, предполагают в 2024 году рост на 2,8%, в 2025 и 2026 году - на 2,3%, в 2027 году - на 2,4%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце июля заявлял, что министерство в целом согласно с обновленным прогнозом ЦБ РФ по росту российской экономики в 2024 году на уровне 3,5-4%, но в дальнейшем видит более существенный потенциал, чем Банк России.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, предполагает рост российской экономики в 2024 году на 3,5%, в 2025 году - на 1,9%.