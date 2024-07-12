Мишустин заявил, что рост ВВП РФ за январь-май составил 5%

Это существенно выше прогнозов, отметил российский премьер

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Динамика ВВП РФ в 2024 году идет выше прогнозов - рост экономики за январь-май составил 5,0%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

"За пять месяцев 2024 года ВВП прибавил на 5% к аналогичному периоду прошлого года. Это существенно выше прогнозов, вопреки всем попыткам извне нам помешать", - подчеркнул Мишустин.

При этом премьер-министр призвал активнее заниматься вопросами урегулирования инфляции.

"На 1 июля она составила 4,5% с начала года. Несмотря на летний период, нужно постоянно мониторить макроэкономическую ситуацию, при необходимости оперативно корректировать наш план действий в этой сфере и, конечно, во взаимодействии с Банком России", - отметил глава правительства.

Как сообщалось, Банк России в апреле улучшил свой прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 2,5-3,5% с 1,0-2,0% в февральской версии.

Апрельский прогноз Минэкономразвития по росту ВВП в 2024 году составляет 2,8%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, предполагает рост ВВП в 2024 году на 3,3%.

Инфляция в РФ, по данным Росстата, с начала года к 8 июля составила 4,68%.

Как сообщалось, ЦБ в апреле повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4,0-4,5%. Зампред ЦБ Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил, что ЦБ на опорном заседании совета директоров 26 июля "значимо" повысит прогноз по инфляции на 2024 год.

Минэкономразвития в конце мая повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии и тоже уже отмечало, что может в июле-августе еще пересмотреть его в сторону небольшого увеличения.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по инфляции в 2024 году составляет 6,3% (вырос с 5,7% на начало июня).