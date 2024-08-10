Глава "Росатома" обвинил Киев в создании прямой угрозы для Курской АЭС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Ситуация на Курской АЭС в результате атаки вооруженных сил Украины в Курской области значительно усложнилась, что создает угрозу для развития мировой атомной энергетики, сообщил в субботу "Росатом" по итогам телефонного разговора генерального директора Алексея Лихачёва и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Ключевой темой консультаций стала ситуация вокруг Курской АЭС. В ходе разговора Алексей Лихачёв подчеркнул, что действия вооруженных сил Украины создают прямую угрозу не только для Курской АЭС, но и для развития всей мировой атомной энергетики. За последние дни ситуация значительно усложнилась", - говорится в сообщении.

8 августа на территории АЭС были обнаружены осколки и фрагменты сбитых ракет, в том числе, в районе комплекса переработки радиоактивных отходов, а уже 9 августа действиями ВСУ была выведена из строя трансформаторная подстанция, из-за чего ближайший к Курской АЭС город Курчатов остался без электричества.

"На данный момент сохраняется реальная опасность ударов и провокаций со стороны ВСУ на АЭС. Сложившаяся ситуация не только негативно влияет на нормальную эксплуатацию Курской АЭС, но и напрямую компрометирует постулаты ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные главой МАГАТЭ в 2022 году, и тем самым подрывает доверие к атомной энергетике в целом", - заявили в "Росатоме".

Гросси, со своей стороны, отметил, что будет держать под контролем ситуацию вокруг Курской АЭС и информировать мировое сообщество о развитии событий, говорится в сообщении.

В настоящее время Курская АЭС продолжает работать. 3-й и 4-й энергоблоки работают на мощности, установленной диспетчерским графиком (3-й блок - 945 МВт, 4-й блок - 950 МВт). 1-й и 2-й энергоблоки находятся в режиме эксплуатации без генерации. Радиационный фон на площадке и в городе в пределах природных значений, добавили в корпорации.