В МИД России назвали "дипфейком" видео со словами Захаровой о ЗАЭС и Курской АЭС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Распространяемый в интернете видеоролик, в котором официальный представитель МИД РФ Мария Захарова якобы говорит о готовности России передать Украине Запорожскую АЭС в случае выхода ВСУ из Курской области - "дипфейк", заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Обратили внимание на очередную грубую подделку: в сеть Интернет была вброшена видеозапись, на которой официальный представитель МИД России М.В.Захарова якобы заявляет о том, что "российская сторона готова рассматривать передачу Запорожской АЭС под контроль представителей Киева взамен на добровольный выход ВСУ из Курского региона", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте МИД РФ.

"Это "обращение" - дипфейк, склеенный на скорую руку на основе видеозаписи брифинга М.В.Захаровой от 18 июля 2024 года", - добавили на Смоленской площади.

В МИД РФ подчеркнули, что Захарова "ничего подобного никогда не произносила", призвав пользователей Интернета проявлять максимальную бдительность и не доверять данным из сомнительных источников.