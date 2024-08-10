Военные РФ уничтожили командный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожен командный пункт подразделения 22-й механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Удар нанес расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Ракетчики били по разведанному месту, где располагался командный пункт подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.

"В результате был уничтожен командный состав подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в количестве 15 человек", - заявили военные.

Минобороны РФ в субботу опубликовало видеокадры уничтожения командного пункта подразделения ВСУ в приграничном районе Курской области.