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Минобороны РФ сообщило об ударах Су-30СМ и Су-35С по силам ВСУ в Курской области

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-35С нанесли авиаудар ночью по скоплению живой силы и военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-30СМ и Су-35С Воздушно-космических Сил нанесли удар в ночное время суток по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Как сообщили в военном ведомстве, "получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета".

Минобороны РФ в субботу опубликовало видеокадры уничтожения боевой техники и живой силы ВСУ экипажами Су-30СМ и Су-35С.

Су-30СМ (серийный модернизированный) - многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан ОКБ Сухого, выпускается на Иркутском авиазаводе. Самолеты серийно поставляют в войска с 2013 года. Они стали самым многочисленным типом современных истребителей ВС РФ. По официальным данным, ВВС и морская авиация получили более сотни таких самолетов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область
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