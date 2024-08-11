Военные РФ за сутки пресекли попытки прорыва ВСУ на бронетехнике вглубь страны

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки пресекли попытки прорыва групп вооруженных сил Украины (ВСУ) на бронетехнике вглубь территории РФ в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории", - говорится в сообщении.

По словам военных, уничтожены четыре бронетранспортера, в том числе три Stryker производства США, семь боевых бронированных машин и два автомобиля.

"В результате ракетных ударов и огня артиллерии по скоплениям живой силы и техники подразделений 22, 41, 115 механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи и Борков противник потерял 35 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля", - заявили в Минобороны.

"Пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. В районах населенных пунктов Озерки и Ивановский армейской авиацией уничтожены два танка, боевая бронированная машина, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Любимовки.

"В районе города Лебедин Сумской области поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - заявили военные.

Сообщается, что авиацией и ракетными войсками поражались резервы ВСУ на территории Сумской области.

"Средствами противовоздушной обороны над Курской областью сбиты четыре тактические ракеты "Точка-У" и 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны РФ.