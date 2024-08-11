Поиск

Минобороны РФ заявило, что за сутки ВСУ на курском направлении потеряли до 230 военных

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Украинские военные за прошедшие сутки потеряли на курском направлении до 230 человек, 38 единиц бронетехники и три пусковые установки Patriot, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"За сутки потери ВСУ составили до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники, в том числе семь танков, три бронетранспортера Stryker, боевая машина пехоты, 28 боевых бронированных машин, а также семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", три пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot", - сказали в ведомстве.

Как заявили в Минобороны, "всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 1 350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град" и 10 орудий полевой артиллерии".

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 8 тыс. человек уехали за прошедшие сутки из приграничных районов Курской области

Военные РФ за сутки пресекли попытки прорыва ВСУ на бронетехнике вглубь страны

Роскомнадзор потребовал вернуть Rutube в App Store

Роскомнадзор потребовал вернуть Rutube в App Store

В МИД РФ назвали терактами удары ВСУ по российским регионам

Число пострадавших при падении обломков сбитой ракеты на дом в Курске увеличилось до 15

Украинская ДРГ заходила на территорию Беловского района Курской области

Мурашко сообщил, что 69 пострадавших в Курской области находятся в стационарах

Бойцы Росгвардии уничтожили танк, бронемашины и военных ВСУ в Курской области

Около 80 тонн гуманитарной помощи доставлено в Курскую область

Над пятью регионами РФ за ночь уничтожено 35 дронов и четыре ракеты "Точка-У"

Над пятью регионами РФ за ночь уничтожено 35 дронов и четыре ракеты "Точка-У"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });