Минобороны РФ заявило, что за сутки ВСУ на курском направлении потеряли до 230 военных

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Украинские военные за прошедшие сутки потеряли на курском направлении до 230 человек, 38 единиц бронетехники и три пусковые установки Patriot, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"За сутки потери ВСУ составили до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники, в том числе семь танков, три бронетранспортера Stryker, боевая машина пехоты, 28 боевых бронированных машин, а также семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", три пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot", - сказали в ведомстве.

Как заявили в Минобороны, "всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 1 350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град" и 10 орудий полевой артиллерии".