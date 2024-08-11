Минобороны РФ заявило об уничтожении бронетехники ВСУ в Курской области

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Российские военные поразили три единицы бронетехники вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили бронетехнику ВСУ", - говорится в сообщении.

"В результате точных ударов, нанесенных расчетами барражирующих боеприпасов "Ланцет", три единицы бронетехники ВСУ были поражены", - отметили в Минобороны.

Военное ведомстве опубликовало кадры поражения выявленных целей.