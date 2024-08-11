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Спасатели локализовали возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, начавшееся после обстрела Энергодара со стороны ВСУ, локализовано, сообщили в воскресенье представители станции.

"Пожар в районе расположения градирен ЗАЭС, возникший в результате обстрела ВСУ, локализован и угроз дальнейшего горения нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЗАЭС нет", - сказано в телеграм-канале ЗАЭС.

Об обстреле Энергодара со стороны ВСУ, что вызвало возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, сообщил в воскресенье вечером губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что радиационный фон вокруг станции и в самом городе в норме, угрозы нет. Представители ЗАЭС уточнили, что пожар начался в районе расположения градирен станции на берегу, он не сказался на работе станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Евгений Балицкий Запорожская АЭС Энергодар
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