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Президент РФ отметил увеличение числа желающих заключить контракт с Минобороны

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил об увеличении числа россиян, желающих подписать контракт с Минобороны России.

"Количество желающих заключить контракты с министерством обороны в последние дни увеличилось", - сказал глава государства в ходе оперативного совещания с силовиками по ситуации в Курской области.

Путин отметил, что последние события на российско-украинской границе, и в первую очередь, в Курской области, привели к подъему морального духа россиян, стремлению помочь жителям приграничных регионов, попавшим в беду.

"Это, прежде всего, поддержка армии и увеличение числа желающих присоединиться к нашим мужчинам, бойцам, которые героически, с оружием в руках защищают Россию", - сказал президент.

Владимир Путин Минобороны РФ Курская область
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