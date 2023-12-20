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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Глава комитета ГД сказал, что численность ВС РФ увеличат за счет контрактников

Увеличивать число срочников в России не планируется, заявил Андрей Картаполов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Численность Вооруженных сил РФ не будет наращиваться за счет срочников, планируется увеличить число контрактников, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Срочников никакой необходимости вообще увеличивать нет, для них количество должностей в общем-то ограничено", - сказал Картаполов журналистам в среду.

Он отметил, что "сейчас численность Вооруженных сил 1 млн 150 тысяч, 490 тысяч набрали контрактников". "В принципе нам надо еще год поработать на контракт, и мы будем иметь эту цифру", - сказал глава комитета.

Картаполов добавил, что увеличиваться численность Вооруженных сил до 1,5 млн будет именно за счет контрактников, а "срочники - это как бы константа".

По его словам, увеличение штатной численности Вооруженных сил - это плановая работа исходя из тех геополитических условий, в которых оказалась наша страна в современной ситуации.

"Это - вступление Швеции и Финляндии в НАТО, необходимость формирования Московского и Ленинградского военных округов, необходимость иметь в составе достаточного количества соединений и частей различных, не только общевойсковых, но и родов войск, специальных войск, необходимость дальнейшего наращивания корабельного состава", - разъяснил Картаполов.

"Здесь ничего из ряда вон выходящего нет. Мы планово этим вопросом занимаемся", - отметил глава комитета.

В минувший вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что РФ увеличит численность Вооруженных сил в дальнейшем до 1,5 млн человек, в следующем году число контрактников будет доведено до 745 тыс. человек.

Андрей Картаполов ВС РФ Госдума
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