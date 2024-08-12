Глава ФСВТС заявил, что Россия экспортирует оружие в 2024 году по графику

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Экспорт российского вооружения и военной техники в первой половине 2024 года велся согласно оговоренным графикам, заявил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"По итогам первого полугодия 2024 года отмечу, что экспорт продукции военного назначения осуществлялся в соответствии с графиками отгрузок и договоренностями с нашими иностранными партнерами, мы своевременно выполняем поставленные перед нами задачи", - сказал он.

Ранее он заявил газете форума "Армия-2024", что портфель экспортных оружейных заказов остается стабильным, с 2022 года он вырос на 10% и превысил $60 млрд.