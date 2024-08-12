Портфель экспортных заказов на российское оружие превысил $60 млрд

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - У России стабильный портфель экспортных оружейных заказов, с 2022 года он вырос на 10%, превышает $60 млрд, заявил директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

"На протяжении последних лет портфель заказов остается стабильным, что не может не радовать. Наблюдается определенная положительная динамика: с 2022 года он увеличился на 10% и превысил $60 млрд", - сказал Шугаев в интервью, которое опубликовано в официальной газете форума "Армия-2024".

"По-прежнему наибольший интерес проявляется заказчиками к авиационной технике и технике противовоздушной обороны. В этой связи основной прирост объема обязательств происходит за счет контрактов авиационной тематики и по линии ПВО", - заявил Шугаев.

"Наша система военно-технического сотрудничества, уже много лет находящаяся под западным санкционным давлением, планомерно совершенствует методы работы, позволяя успешно противостоять вводимым против нее ограничениям", - отметил он.

"В этом направлении мы добились хороших результатов: внедряются альтернативные схемы взаиморасчетов, совершенствуется система страхования международных перевозок грузов, обеспечивается защита интересов наших партнёров", - добавил глава ФСВТС.

По его словам, на государственном уровне создаются международные экономические организации, финансовой политикой которых предусматривается отказ от американского доллара, "причём вступить в них стремится все большее количество стран".