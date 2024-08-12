РФ и Белоруссия ведут взаимные поставки оружия в интересах национальных армий и третьих стран

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия сотрудничают во взаимной поставке вооружений, в том числе в интересах третьих стран, а также совместной разработке оружия и создании общих производств, заявил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Мы осуществляем взаимные поставки продукции военного назначения в интересах национальных вооруженных сил и третьих стран", - сказал Шугаев.

По его словам, Россия и Белоруссия также взаимодействуют в проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения, военной техники, продукции двойного и специального назначения.

"Кроме того, важная роль отводится интеграции предприятий оборонно-промышленных комплексов Российской Федерации и Республики Беларусь в части, касающейся создания совместных производств", - сообщил глава ФСВТС.