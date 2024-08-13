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Первые испытания белорусско-российского самолета планируется провести в 2025-26 гг

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Первые испытания совместного с РФ самолета "Освей" планируется провести в 2025-26 годах, сообщили в Государственном военно-промышленном комитете Белоруссии во вторник.

"Сейчас идет стадия технического проекта. Комплекс самолета практически готов. Первые испытания планируются 2025-2026 год", - сообщил начальник управления Госкомвоенпрома республики Дмитрий Стефанович в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

"Уже есть договоренность. Подписана программа по авиастроению с РФ. И порядка 178 самолетов необходимо уже разработать до 2030 года", - добавил он.

"Скорее всего, программа будет продлеваться, поэтому (планируется - "ИФ") массовое серийное производство", - резюмировал представитель белорусского Госкомвоенпрома.

Головным исполнителем опытно-конструкторских работ по разработке двухдвигательного легкого многоцелевого самолета "Освей", рассчитанного на 19 пассажирских мест, с российской стороны определено АО "Уральский завод гражданской авиации", соисполнителем от Белоруссии назначен ОАО "558-й АРЗ". Перед разработчиками стоит задача обеспечить конкурентоспособность с зарубежными аналогами, такими как Cessna-408 SkyCourier, L-410NG, Indonesian Aerospace N-219, DHC-6 300 Twin Otter.

Cessna L-410 Уральский завод гражданской авиации
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