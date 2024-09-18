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Импортозамещенный двигатель для газоперекачки "Газпрома" создадут к концу 2025 года

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Тюменские моторостроители" (входит в ООО "Газпром энергохолдинг индустриальные активы") до конца 2025 года завершит изготовление и проведение стендовых испытаний двигателя ТМ16, который должен обеспечить плановую замену и модернизацию парка импортных двигателей, задействованных на объектах "Газпрома".

Как сообщила пресс-служба Минпромторга, инвестиционные планы завода обсуждались в ходе визита главы министерства Антона Алиханова в Тюмень.

Разрабатываемый двигатель должен в перспективе стать основным приводом газоперекачивающих агрегатов судового типа мощностью 16 МВт на объектах нового строительства газотранспортной системы России.

"Применение современных технических решений при проектировании двигателя ТМ16 позволяет получить повышенный КПД, увеличенный срок службы (более 100 тыс. часов) и улучшенные экологические характеристики в сравнении с применяемыми зарубежными аналогами. В то же время, у нового двигателя будут сохранены массогабаритные характеристики и присоединительные размеры, что позволит заменять выработавшие ресурс импортные двигатели без дополнительных капитальных вложений", - отметили в Минпромторге.

Выступая 18 сентября на TNF-2024, Алиханов напомнил, что государство планирует запустить новую меру поддержки по замене иностранного нефтегазового оборудования на российское через компенсацию части стоимости новых образцов.

"Дальнейшую поддержку в разработке и масштабировании производства такой продукции нефтегазмаша обеспечим как за счет традиционных, доказавших свою эффективность механизмов (НИОКРы, займы ФРП, обратный инжиниринг, КИП), так и за счет новых адресных мер. Например, до конца этого года мы запустим новый инструмент - "Кэшбэк потребителю". Он предусматривает возмещение покупателю разницы между стоимостью отечественного оборудования и иностранного аналога по долгосрочному договору поставки (от 3-х лет). При этом производитель берет на себя обязательства по мере расширения серийности постепенно снижать стоимость конечного продукта", - сказал министр.

Газпром Газпром энергохолдинг Минпромторг Тюмень ФРП Антон Алиханов
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