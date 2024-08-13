Более 2 тыс. человек за сутки покинули приграничные районы Курской области

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Из приграничных районов Курской области за сутки выехали свыше 2 тыс. человек, сообщает пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"За прошедшие сутки из приграничных районов убыли самостоятельно и организованными колоннами более 2 тысяч человек. (...). На сегодняшний день в пунктах временного размещения находятся около 8 тысяч человек, в том числе более 2,2 тыс. детей", - говорится в сообщении.

Люди размещены в 120 ПВР в девяти регионах Центрального федерального округа. "Непосредственно в Курской области функционируют 77 ПВР, где размещены около 5,5 тыс. человек, из которых более 1 тыс. - дети", - информирует пресс-служба.

Для оказания пострадавшим психологической поддержки работают около 50 психологов МЧС России.

Также отмечается, что всего в Курскую область уже прибыло 33 гуманитарных колонны МЧС, которые доставили почти 900 тонн помощи.

7 августа начальник российского Генштаба Валерий Герасимов проинформировал президента Владимира Путина, что 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области.

10 августа Национальный антитеррористический комитет сообщил о введении режима контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях.