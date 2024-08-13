МЧС сообщило о готовности 54 регионов разместить в ПВР 30 тысяч жителей Курской области

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В 54 российских регионах 400 пунктов временного размещения общей вместимостью 30 тысяч человек готовы принять жителей приграничных районов Курской области, сообщила пресс-служба МЧС России.

Днем ранее ведомство сообщало, что 54 региона готовы принять 28,5 тысяч жителей Курской области.

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что 12 гражданских погибли и более 120 человек ранены в результате атаки ВСУ на регион. По данным на 12 августа, из пограничных районов Курской области выехала 121 тысяча человек.