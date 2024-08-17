Дорога вдоль энергоблоков ЗАЭС была атакована дроном ВСУ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Беспилотник ВСУ сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков Запорожской АЭС, сообщили в субботу представители станции.

"Сегодня в 7 утра дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал", - сказано в телеграм-канале станции.

Пострадавших нет, уточнили на ЗАЭС, но добавили, что создана прямая угроза безопасности персонала и самого объекта.

Как добавили представители станции, "инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, были проинформированы о случившемся и посетили место падения снаряда".

ВСУ 11 августа атаковали градирню ЗАЭС двумя дронами. По словам директора станции Юрия Черничука, предварительный осмотр специалистов показал, что несущие конструкции градирни не повреждены, но полностью выгорели сепарационные устройства.