Пострадавшую от огня градирню ЗАЭС капитально отремонтируют

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Сепарационные устройства, расположенные в градирне Запорожской АЭС, выгорели после обстрела со стороны ВСУ, сооружение необходимо капитально ремонтировать, сообщил журналистам директор станции Юрий Черничук.

"Сепарационные устройства полностью выгорели (...) Строительные несущие конструкции, на которых это все сооружение крепится, также подвергались воздействию огня (...)То, что здесь придется проводить капитальный ремонт с восстановлением сепарационных устройств, - это однозначно", - сказал он.

Предварительный осмотр специалистов показал, что несущие конструкции градирни не повреждены, однако предстоит привлечь специалистов из экспертных организаций для детального анализа.

"Самое главное, что мы увидели, это то, что конструкция устояла и нет предпосылок к тому, что она может обвалиться", - добавил директор ЗАЭС.

Черничук также рассказал, что сооружение было атаковано беспилотником: дрон залетел через верх градирни. "По той скорости, с которой начался пожар от момента прилета до такой интенсивной фазы горения, можно предположить, что там было что-то типа бутылки с бензином или напалма - потому что очень быстро и на большой площади разгорелся пожар", - отметил он.

Директор станции подчеркнул, что пределы безопасности не нарушены, радиационный фон находится в норме.

Об обстреле Энергодара, вызвавшего пожар на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, сообщил 11 августа вечером губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По данным ГК "Росатом", ВСУ атаковали градирню двумя дронами. К 23:30 мск воскресенья пожар потушили.

В госкорпорации подчеркнули, что удар был нанесен по оборудованию АЭС, предназначенному для охлаждения воды в режиме нормальной эксплуатации станции. Представители "Росатома" подчеркнули, что это событие можно характеризовать "как факт ядерного терроризма".

Запорожская АЭС не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").