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Возгорание градирни Запорожской АЭС потушено

Внутренним конструкциям градирни нанесен серьезный ущерб

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание одной из двух градирен Запорожской АЭС после удара украинскими БПЛА, сообщила пресс-служба "Росатома" в понедельник.

"11 августа по одной из двух градирен Запорожской АЭС нанесено два прямых удара украинскими ударными БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций. К 23:30 силами МЧС основной пожар был потушен. Однако, внутренним конструкциям градирни был нанесен серьезный ущерб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозу обрушения конструкции позднее оценят специалисты.

"Сегодняшний удар был нанесен по оборудованию АЭС, главной задачей которого является охлаждение воды в режиме нормальной эксплуатации станции. Таким образом, данное событие можно характеризовать, как факт ядерного терроризма", - подчеркнули в корпорации.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что в результате атаки была повреждена нефункционирующая градирня, произошло возгорание пластиковых пароуловителей.

Пожар ликвидирован, радиационный фон в норме, ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Запорожской области, добавили в ведомстве.

Об обстреле Энергодара со стороны ВСУ, что вызвало возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, сообщил в воскресенье вечером губернатор Запорожскойобласти Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что радиационный фон вокруг станции и в самом городе в норме, угрозы нет. Представители ЗАЭС уточнили, что пожар начался в районе расположения градирен станции на берегу, он не сказался на работе станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация ЗапорожскойАЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Евгений Балицкий Запорожская АЭС Энергодар
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