Вертолеты Ка-52 нанесли удар по бронетехнике ВСУ в приграничье Курской области

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удар по бронированной военной технике подразделений вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщило министерство обороны РФ в субботу.

"Удар наносился авиационными ракетами С-8 по разведанным позициям военнослужащих ВСУ", - сказано в сообщении.

По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены, информирует ведомство.