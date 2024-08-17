Около 300 жителей Курской области отправились в три российских региона

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Специальный железнодорожный состав доставит порядка 300 жителей Курской области в три российских региона, сообщили в пресс-службе правительства Курской области.

"Специальный поезд из Курска сформировали для жителей приграничных районов области. (...) Сегодня куряне направились специальным железнодорожным составом в Саратовскую, Самарскую и Тамбовскую области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства уточнили, что большая часть эвакуированных - маломобильные граждане. Они нуждаются в специализированной помощи. Сотрудники МЧС России помогли им разместиться в поезде.

Всего на территории 24 субъектов страны задействовано более 170 пунктов временного размещения. Дополнительно к приему жителей Курской области готовы более 470 ПВР в 57 регионах, добавили в пресс-службе правительства региона.