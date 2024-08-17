Москва призвала ООН и МАГАТЭ осудить готовящуюся Киевом провокацию на Курской АЭС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В МИД РФ призывают международные организации незамедлительно выступить с осуждением готовящихся Киевом провокационных акций на ядерных объектах России.

"По поступающей информации, киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию. Призываем международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся киевским режимом провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе", - говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства.

Она подчеркнула, что такие действия Киева создают не только прямую угрозу для атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные главой агентства Рафаэлем Гросси в 2022 году.

Как отмечается в комментарии, "попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества в целом должны быть решительно пресечены совместными усилиями".

Ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться из-за действий Киева, сообщила ранее пресс-служба "Росатома" по итогам телефонного разговора гендиректора госкорпорации Алексея Лихачёва и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Также, по данным "Росатома", появилась информация о готовящейся провокации со стороны ВСУ в отношении указанных АЭС.