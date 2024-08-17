Москва призвала ООН и МАГАТЭ осудить готовящуюся Киевом провокацию на Курской АЭС
Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В МИД РФ призывают международные организации незамедлительно выступить с осуждением готовящихся Киевом провокационных акций на ядерных объектах России.
"По поступающей информации, киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию. Призываем международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся киевским режимом провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе", - говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства.
Она подчеркнула, что такие действия Киева создают не только прямую угрозу для атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные главой агентства Рафаэлем Гросси в 2022 году.
Как отмечается в комментарии, "попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества в целом должны быть решительно пресечены совместными усилиями".
Ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться из-за действий Киева, сообщила ранее пресс-служба "Росатома" по итогам телефонного разговора гендиректора госкорпорации Алексея Лихачёва и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Также, по данным "Росатома", появилась информация о готовящейся провокации со стороны ВСУ в отношении указанных АЭС.
Курская АЭС по мощности входит в число крупнейших атомных станций страны. Доля в установленной мощности всех электростанций Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области) составляет более 50%. Станция имеет четыре энергоблока.