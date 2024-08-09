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РФ уведомила МАГАТЭ об обнаружении фрагментов сбитых ракет ВСУ на Курской АЭС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС на фоне атак вооруженных сил Украины в Курской области, накануне на станции были обнаружены фрагменты украинских ракет, фактов прямого обстрела не зафиксировано, сообщило российское постпредство в Вене.

"8 августа на станции были обнаружены осколки и остатки - предположительно, фрагменты сбитых ракет, в т.ч. в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. Фактов прямого обстрела г. Курчатов, АЭС и энергетической инфраструктуры пока не зафиксировано, но сохраняется напряженная ситуация", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале миссии в пятницу.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Украину и Россию проявить максимальную сдержанность, чтобы не допустить аварийных ситуаций на атомном объекте.

"Я бы хотел призвать все стороны проявить максимальную сдержанность, чтобы избежать аварий на атомном объекте, которые способны привести к серьезным радиационным последствиям", - говорится в заявлении Гросси, опубликованном пресс-службой агентства.

Он добавил, что находится в контакте со всеми сторонами и следит за ситуацией.

МЧС РФ сообщило, что из-за украинских атак обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.

В среду в Росгвардии сообщили "Интерфаксу", что подразделения ведомства принимают дополнительные меры для защиты Курской атомной электростанции.

МАГАТЭ МЧС РФ Рафаэль Гросси Курская область
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