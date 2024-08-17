Более 1,7 тыс. человек выехали за сутки из курского приграничья

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Более 1,7 тыс. человек выехали из приграничных районов Курской области за минувшие сутки, сообщила журналистам пресс-секретарь врио губернатора региона Ирина Толмачева в субботу.

"По распоряжению врио губернатора Курской области Алексея Смирнова продолжается работа по отселению жителей в безопасные районы. В первую очередь внимание уделяется семьям с детьми и пожилым гражданам. За сутки выехали самостоятельно и организованными группами 1724 человека. В области развернуто 84 ПВР, в которых находится более 6500 жителей приграничных районов, в том числе почти 1400 детей", - сообщила Толмачева.

По ее информации, ряд сетевых компаний приняли решение заморозить цены.

"В районах, попавших под эвакуацию, магазины работают не во всех населенных пунктах. Доставка оставшимся жителям осуществляется по заявкам из работающих магазинов, а также за счет гуманитарной помощи. Ситуацию контролируют органы местного самоуправления. В населенных пунктах со стабильной ситуацией торговые объекты работают в штатном режиме", - отметила пресс-секретарь.