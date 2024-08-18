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Более 20 воронежских пунктов временного размещения приняли жителей курского приграничья

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о приеме на территории региона более 350 жителей приграничных регионов Курской области.

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"Сегодня уже более двух десятков пунктов временного размещения на территории нашего региона приняли жителей Курской области. Организованными группами и самостоятельно к нам приехало более 350 человек, из которых свыше 125 - дети", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гусев отметил, что при этом всего в Воронежской области размещено уже более 5,2 тыс. человек из Белгородской и Курской областей, новых регионов, а также с Украины. Их них порядка 4,9 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения (в том числе не менее 1 420 детей), еще более 340 человек - в жилом фонде с оплатой из бюджета области.

Воронежская область Александр Гусев Курская область
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