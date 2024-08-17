Угрозы цунами в результате мощного землетрясения у берегов Камчатки нет

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Угроза волны цунами в результате мощного землетрясения, случившегося в воскресенье утром у юго-восточного прибережья Камчатки, отсутствует, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

"Угрозы цунами нет", - сказали в ведомстве.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 07:10 по местному времени (22:10 субботы по Москве) в Тихом океане в 108 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 6 км под морским дном.

В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до 7 баллов. Землетрясение также ощущалось в городе Вилючинске, Елизовском и Усть-Камчатском районах.

По данным сейсмологов, после мощного толчка в том же районе произошли еще несколько землетрясений магнитудой до 5,0, несколько из них ощущались в разных населенных пунктах, но уже гораздо слабее.