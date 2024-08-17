Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Камчатки

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,0, которое произошло в воскресенье утром в Тихом океане у юго-восточного побережья Камчатки, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 108 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 6 км под морским дном.

По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до 7 балов - в помещениях раскачивалась мебель, падали предметы, в городе включались сигнализации припаркованных машин.

Подземные толчки в результате землетрясения, произошедшего в 07:10 по местному времени (22:10 субботы по Москве), также ощущались в городе Вилючинске, Елизовском и Усть-Камчатском районах.