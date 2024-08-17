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На Камчатке спасатели обследуют здания после мощного землетрясения

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Спасатели на юге Камчатки выясняют, пострадали ли в результате семибалльного землетрясения здания и сооружения, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю в воскресенье.

"Спасатели и пожарные обследуют здания. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 07:10 по местному времени (22:10 субботы по Москве) в Тихом океане в 108 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 6 км под морским дном.

В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до 7 баллов. Землетрясение также ощущалось в городе Вилючинске, Елизовском и Усть-Камчатском районах.

Угроза цунами не объявлялась.

По данным сейсмологов, после мощного толчка в том же районе произошли еще несколько сильных землетрясений, несколько из них ощущались в населенных пунктах.

Петропавловск-Камчатский Камчатский край МЧС
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