Три поезда задействовали в тушении пожара в Ростовской области после атаки БПЛА

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности введен в Пролетарском районе Ростовской области, где тушат возгорание на складе с дизельным топливом, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

"Продолжается тушение пожара на промскладе в Пролетарске. Задействованы все необходимые силы и средства, в том числе три пожарных поезда. На территории Пролетарского района введен режим повышенной готовности", - написал Голубев.

Он отметил, что по оценке специалистов, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром на юго-востоке Ростовской области силами ПВО была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива.