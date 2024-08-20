В ростовском Пролетарске площадь пожара на складе топлива составляет 10 тысяч кв. м

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Ростовской области третий день тушат пожар на складе с дизельным топливом, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах региона.

"Сейчас площадь возгорания составляет около 10 тысяч кв. м. В готовности самолеты для тушения. Сейчас группировка сил составляет порядка 600 человек и около 150 единиц техники", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время оценивается обстановка для принятия решения о возможности применения авиации в тушении пожара.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.

Утром 18 августа на юго-востоке Ростовской области силами ПВО была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске загорелось дизельное топливо.

В Пролетарском районе был введен режим повышенной готовности, а в Пролетарске 19 августа ввели режим чрезвычайной ситуации.

Местные власти ранее в понедельник сообщали о 18 пострадавших, в свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что пострадавшие - пожарные. Позже губернатор заявил об увеличении числа пострадавших пожарных до 41 человека: госпитализация потребовалась 18 из них, в том числе в реанимации находятся пятеро.